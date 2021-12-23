Глава желдороги Литвы покинет свой пост 3 января из-за ситуации вокруг "Беларуськалия"

ВИЛЬНЮС, 23 декабря. /ТАСС/. Глава государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") Мантас Бартушка покинет свой пост 3 января из-за скандала вокруг транзита удобрений белорусской компании "Беларуськалий". Об этом в четверг сообщает агентство BNS со ссылкой на предприятие.

Совет директоров "Летувос гележинкеляй" утвердил расторжение трудового договора Бартушки по соглашению сторон. Бартушку сменит временный руководитель - Эгидиюс Лазаускас, который возглавляет дочернюю компанию по грузоперевозкам LTG Cargo. Конкурс на пост нового главы "Летувос гележинкеляй" будет объявлен в ближайшее время.

Как отмечает Лазаускас, предприятие сейчас сталкивается с серьезными вызовами - компании необходимо решить проблему транзита белорусских удобрений и диверсифицировать свою деятельность.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря. Однако литовская госкомпания Lietuvos gelezinkeliai сообщила в день вступления в силу рестрикций, что грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января 2022 года. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы продолжают проходить по 6-9 составов в сутки. По договору с Lietuvos gelezinkeliai белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.

Комиссия правительства Литвы по проверке сделок стратегических предприятий назвала договор Lietuvos gelezinkeliai с "Беларуськалием" представляющим угрозу для нацбезопасности страны.