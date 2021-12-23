Боррель: дискуссии о безопасности в Европе должны основываться на укреплении ОБСЕ

БРЮССЕЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Любые реальные дискуссии о безопасности в Европе должны основываться на укреплении обязательств в рамках ОБСЕ, а не вести к их разрушению. Об этом написал в Twitter в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Обсудил с действующим председателем ОБСЕ (главой МИД Швеции) Анн Линде ситуацию в сфере безопасности в Восточной Европе. Любые реальные дискуссии по безопасности в Европе должны основываться на укреплении обязательств в рамках ОБСЕ - реальных основах европейской безопасности, а не вести к их разрушению", - написал Боррель.

В среду Боррель обсудил российские инициативы о гарантиях безопасности в Европе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, подчеркнув, что эти консультации должны вестись в тесном взаимодействии между ЕС и США и при широком участии ОБСЕ.

Как заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, Россия должна и дальше совершенствовать и укреплять свои вооруженные силы, поскольку даже юридически оформленным гарантиям безопасности со стороны Запада доверять нельзя. Как подчеркнул глава государства, предложения Москвы по безопасности не являются ультиматумом, но Соединенным Штатам и их союзникам необходимо понять - России больше некуда отступать. И если Запад продолжит свою линию, она примет "адекватные военно-технические меры" и будет "жестко реагировать" на недружественные шаги, предупредил президент.

Он напомнил об обеспокоенности Москвы наращиванием сил и крупномасштабными маневрами у своих западных границ, развертыванием элементов американской противоракетной обороны. По его словам, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их "подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до 5".

Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия будет пытаться решить проблему с помощью дипломатии.