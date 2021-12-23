Депутаты Рады от партии Порошенко подали заявление о совершении госизмены Зеленским

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратились в правоохранительные органы страны с заявлением о совершении нынешним лидером Владимиром Зеленским и его окружением государственной измены и о финансировании ими терроризма. Об этом в четверг сообщила партия на своем официальном сайте.

"Народные депутаты из "Европейской солидарности" заявили в офис генерального прокурора Украины, Государственное бюро расследований Службу безопасности Украины о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нынешнего президента Украины депутаты считают виновным в энергетическом кризисе в стране. "При каденции Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора (таковой Украина считает Россию - прим. ТАСС)", - пояснили в партии.