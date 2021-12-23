Источник: главы МИД Турции и ФРГ обсудили "напряженность между РФ и Украиной"

АНКАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел Турции и Германии Мевлют Чавушоглу и Анналена Бербок провели в четверг телефонные переговоры, сообщил корр. ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел сегодня переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок, чтобы поздравить ее [с назначением на пост министра иностранных дел]. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, ситуация в Афганистане, напряженность между Россией и Украиной, события в Боснии и Герцеговине, а также темы беженцев", - сказал собеседник агентства.