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Источник: главы МИД Турции и ФРГ обсудили "напряженность между РФ и Украиной"

В ходе беседы также обсуждались двусторонние отношения, ситуация в Афганистане, события в Боснии и Герцеговине и темы беженцев

АНКАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел Турции и Германии Мевлют Чавушоглу и Анналена Бербок провели в четверг телефонные переговоры, сообщил корр. ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел сегодня переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок, чтобы поздравить ее [с назначением на пост министра иностранных дел]. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, ситуация в Афганистане, напряженность между Россией и Украиной, события в Боснии и Герцеговине, а также темы беженцев", - сказал собеседник агентства.

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