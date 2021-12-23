СМИ: в ЕС предложили Зеленскому снять санкции со СМИ и освободить Медведчука

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Европейские лидеры в ходе саммита "Восточное партнерство" при общении с президентом Украины Владимиром Зеленским выступили с предложением снять санкции с ряда украинских СМИ, а также с главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом в четверг сообщило украинское издание "Страна", сославшись на свой источник в дипломатических кругах, близкий к переговорам.

"Это были переговоры о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию. В числе прочих был пункт о том, что санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) против оппозиционных СМИ, включая санкции против "Страны" и трех оппозиционных телеканалов, закрытых еще в феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить. Санкции против оппозиционных СМИ, считают лидеры ряда европейских стран, только еще больше усугубляют ситуацию и усиливают раскол на Украине. Также в предложениях говорилось о том, что необходимо освободить из-под домашнего ареста Медведчука", - заявил источник.

Отмечается, что европейцы выступили с такими предложениями, чтобы снять напряженность в отношениях с Россией и внутри Украины, а сами эти тезисы были переданы украинской стороне непублично, в строго конфиденциальном порядке.

В феврале Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении телеканалов "112 Украина", "Ньюсуан" и "Зик" и их владельца, депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака на пять лет, что предполагает аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм. 20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страна.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом. В отношении него на Украине возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Нарушение законов и обычаев войны", "Содействие деятельности террористических организаций". По данным прокуратуры, речь идет о незаконной поставке угля с неподконтрольных Киеву территорий в конце 2014 года - начале 2015 года. ОПЗЖ называет обвинения против Медведчука сфальсифицированными и безосновательными.