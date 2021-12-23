Парламент Молдавии лишил депутатского иммунитета Илана Шора

КИШИНЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии одобрил просьбу генеральной прокуратуры о лишении депутатского иммунитета Илана Шора, который оказался в центре коррупционного скандала. Решение об этом было одобрено на пленарном заседании в четверг, которое транслировала пресс-служба законодательного органа.

"Постановление о лишении депутатского иммунитета Илана Шора принято голосами 88 депутатов", - констатировал председатель законодательного органа Игорь Гросу. Перед депутатами парламента выступил исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу, который ранее направил законодателям девять запросов на лишение иммунитета Шора с целью его задержания, ареста, обыска и отправки дела в суд.

Дело Шора

В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 года тюремного заключения за участие в деле по выводу €1 млрд из трех молдавских банков. Скандал спровоцировал массовые акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

Шор обжаловал приговор и до окончательного решения судей был помещен под судебный контроль. За это время он стал мэром города Оргеева, учредил партию своего имени и провел ее в парламент, став депутатом. Однако после произошедшей в 2019 году смены власти в Молдавии Шор бежал из страны вместе с экс-лидером входившей в правящую коалицию Демократической партии, олигархом Владимиром Плахотнюком, которого затем генпрокуратура Молдавии назвала главным выгодоприобретателем банковского хищения.

По данным молдавских правоохранителей, Шор находится в Израиле. Правительство Молдавии добивается его экстрадиции. Для этого правоохранители республики должны предоставить властям этой страны исчерпывающие доказательства вины Шора.