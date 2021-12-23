Глава ДНР: Порошенко "не преступал линии" в ситуации с Донбассом, в отличие от Зеленского

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что экс-президент Украины Петр Порошенко "не преступал определенные линии" в ситуации на юго-востоке страны и "действовал в рамках", в отличие от нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

"Нужно сравнивать определенные разные периоды, но я вам скажу, <...> со стороны Украины всегда была агрессивная риторика, всегда была напряженная [обстановка] на линии соприкосновения, но Порошенко, у меня складывается такое впечатление, действовал в каких-то рамках, он не преступал определенные линии, которые сейчас уже Зеленский как неопытный политик переступил, где-то растоптал", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о том, при каком президенте обстановка в Донбассе была спокойнее.

Пушилин отметил, что это касается не только взаимоотношений нынешней власти с республиками Донбасса, но и внутренней политики. "Я говорю про борьбу запрещенными методами с оппозицией, то есть преследование родственников, детей и прочее. Это то, что мы видим сейчас, и это, конечно, недопустимо", - добавил он.

При этом глава ДНР подчеркнул, что Украина после государственного переворота 2014 года управляется извне. "Нам в какой-то момент даже хотелось бы, чтобы уже мы непосредственно не то, что управлялись, а были как можно ближе к России, но на самом деле есть у нас целый массив наших проблем, с которыми мы должны справиться изначально самостоятельно, в том числе то, что происходит на линии соприкосновения и то, что происходит с экономикой. Поэтому я говорю, что в плане управляемости и марионеточности Украина выглядит даже со стороны гораздо [более] плачевно, нежели республики Донбасса", - заключил Пушилин.