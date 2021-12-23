В ОБСЕ после снятия с вещания RT DE в Европе напомнили о важности учитывать свободу СМИ

ВЕНА, 23 декабря. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ считает, что решение о вещании какого-либо телеканала должно приниматься с учетом важности свободы СМИ и выражения мнений. Возникающие аргументы таких решений должны быть рассмотрены по-настоящему независимыми судебными органами. Об этом заявили в четверг ТАСС в бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру в ответ на просьбу дать оценку шагам германского регулятора о снятии с вещания RT DE в Европе и блокировке аккаунта немецкоязычного телеканала в YouTube.

"Представитель ОБСЕ по свободе СМИ хочет подчеркнуть важность того, чтобы все вовлеченные стороны учитывали свободу выражения мнений, свободу СМИ и доступа к информации при принятии решения о вещании какого-либо канала, а также прозрачно указывали причины такого решения", - отметили в Бюро представителя ОБСЕ по СМИ.

В ОБСЕ подчеркнули, "когда возникают аргументы, решение по ним должен принимать соответствующий и по-настоящему независимый судебный орган".

В этом профильном бюро ОБСЕ также обратили внимание на распространенное в этом году коммюнике представителя ОБСЕ по свободе СМИ в отношении права средств массовой информации свободно собирать, сообщать и распространять информацию, новости и мнения независимо от государственных границ.

Согласно информации RT, медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве. В пресс-службе канала назвали действия регулятора неправомерными и выразили уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке. Позиция MABB до сих пор заключалась в том, что значительная часть сотрудников немецкоязычной службы работает в Берлине, поэтому контент, который распространяется на германскую аудиторию, должен находиться под юрисдикцией ФРГ. По мнению руководства RT DE, которое ссылается на Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, лицензия, полученная в Сербии, дает ему право на вещание в 33 странах Европы.

17 декабря сообщалось, что медиарегулятор в ФРГ начал проверку в отношении российской сети RT по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии. 16 декабря телеканал RT сообщил, что онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала RT Deutsch в день начала его работы. 17 декабря Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с RT Deutsch на видеохостинге.