Минск признал экстремистским формированием интернет-ресурсы белорусского "Радио Свобода"

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. МВД Белоруссии признало интернет-ресурсы белорусского "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) экстремистским формированием. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

"Министерством внутренних дел 23 декабря 2021 года экстремистским формированием признана группа граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов "Радыё Свабода", - отмечается в сообщении.

В МВД напомнили, что действия создателей, руководителей указанного экстремистского формирования, а также его участников образуют состав преступления, предусмотренного ст.3 61-1 Уголовного кодекса Белорусии, за которое предусмотрена ответственность до семи лет лишения свободы.

Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД в своем Telegram-канале отметило, что "подписка на указанные ресурсы является основанием для проведения следственных действий, в том числе обыска, и дачи правовой оценки каждому подписчику".

Ранее МВД и КГБ Белоруссии признали экстремистскими формированиями более двух десятков инициатив и интернет-ресурсов.