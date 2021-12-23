"Русский союз Латвии" намерен отремонтировать и восстановить памятник освободителям Риги

РИГА, 23 декабря. /ТАСС/. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) намерена в следующем году провести мероприятия по ремонту и восстановлению памятника советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в четверг сообщает эта политическая сила.

"РСЛ, как и раньше, является единственной партией в Рижской думе, заботящейся о сохранении наших общих ценностей и исторической памяти. Благодаря давлению наших депутатов в ближайшее время будет расширена система видеонаблюдения у памятника освободителям Риги, что пресечет в дальнейшем систематические попытки осквернить памятник. Привлечено внимание и к состоянию памятника, в следующем году фракция РСЛ в Рижской думе планирует проведение мероприятий по его ремонту и восстановлению", - указывает партия на своей странице в Facebook, подводя итоги года работы в столичной мэрии.

Каждый год 9 мая у монумента советским воинам-освободителям в Риге собираются десятки тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.