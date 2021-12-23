Глава МИД Армении рассказал генсеку ОДКБ о ситуации на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 23 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем рассказал о ситуации на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"В ходе встречи министр Мирзоян также представил ситуацию в восточной приграничной зоне Армении, подчеркнул необходимость практических шагов, направленных на повышение уровня безопасности в соответствии с трехсторонним заявлением от 26 ноября", - отмечается в сообщении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу 26 ноября в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина. Она была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Встреча стала первым очным трехсторонним контактом лидеров стран с января этого года и продлилась около трех часов. Российский президент назвал эту встречу полезной и своевременной, а также выразил надежду на соблюдение договоренностей.