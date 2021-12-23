СМИ: Япония и США разработали проект плана совместной операции на случай ЧС с Тайванем

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Силы самообороны Японии и Вооруженные силы США разработали проект плана совместной операции на случай возникновения связанной с Тайванем чрезвычайной ситуации. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, проект предполагает экстренную переброску американских морских пехотинцев на группу островов Нансэй, расположенных на юге Японии, и создание там временной военной базы. В качестве места проведения этой операции участники обсуждения выбрали около 40 островных районов, большинство из которых являются обитаемыми. В связи с этим реализация плана может поставить под удар жителей островов в случае возможной атаки со стороны Китая, подчеркивает Kyodo.

Согласно информации агентства, главы МИД и Минобороны Японии и США могут инициировать начало официальной разработки этого плана в ходе встречи в формате "2+2", которая ожидается в начале 2022 года.

Бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден по итогам состоявшихся в апреле этого года переговоров впервые включили в совместное заявление пункт о мире и стабильности в районе Тайваньского пролива, что вызвало критику со стороны Китая. В частности, МИД КНР обвинил Вашингтон и Токио во вмешательстве в свои внутренние дела.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.