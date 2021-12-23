Военные Северной Македонии вступают в боевую тактическую группу ЕС

ЗАГРЕБ, 23 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Северной Македонии присоединятся к боевой тактической группе Европейского союза HELBROC. Об этом в четверг сообщила министр обороны республики Радмила Шекеринска.

"Северная Македония присоединяется к HELBROC - боевой группе ЕС, возглавляемой Грецией, в которой также принимают участие Румыния, Болгария, Кипр, Украина и Сербия со своими вооруженными силами", - написала министр на своей странице в Twitter.

Боевая группа HELBROC является формированием сил быстрого реагирования, предназначенным для проведения операций по урегулированию кризисов под руководством ЕС. Армия Республики Северная Македония будет представлена в боевой тактической группе взводом легкой пехоты численностью до 43 человек.