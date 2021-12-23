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В Абхазии сформировали новый состав ЦИК из 15 человек

Согласно законодательству, ЦИК на первом заседании из своего состава избирает председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии

СУХУМ, 23 декабря. /ТАСС/. Новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сформирован в Абхазии в связи с истечением срока полномочий нынешнего состава.

ЦИК Абхазии состоит из 15 членов: восемь избираются парламентом, семь назначаются президентом.

"Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении членов Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия. Президент назначил семь человек", - сообщила в четверг пресс-служба президента.

По информации пресс-службы парламента, депутаты в среду избрали от высшего законодательного органа восемь членов ЦИК. Тем самым новый состав Центризбиркома сформирован.

Согласно законодательству, ЦИК на первом заседании из своего состава избирает председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. Председатель и секретарь ЦИК работают на платной основе и не могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой.

Ранее президент своим указом назначил очередные выборы в парламент седьмого созыва на 12 марта 2022 года.

Теги
АбхазияБжания, Аслан Георгиевич
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