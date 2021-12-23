В Госбюро Украины призвали адвокатов Порошенко не превращать его дело в политическое шоу

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) призвало адвокатов пятого президента страны и депутата Рады от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которые в четверг пришли на допрос вместо своего подзащитного, не превращать процессуальные действия в политическое шоу. Об этом говорится в четверг в заявлении пресс-службы ГБР.

"Призываем адвокатов Петра Порошенко не превращать процессуальные действия в политическое шоу. По поводу ситуации, которая сложилась сегодня с пропуском адвокатов Порошенко на режимную часть здания ГБР, сообщаем, что адвокаты действительно имеют право присутствовать при проведении допросов и других процессуальных действий своих клиентов, но не могут их заменять", - говорится в сообщении.

В Госбюро подчеркнули, что адвокатов в четверг не пустили на допрос, так как не явился сам подозреваемый - Петр Порошенко. "Если бы он прибыл в определенное время, его адвокаты могли бы сопровождать депутата на законных основаниях", - заключили в ГБР.

Порошенко предъявили обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям, следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года. Дело против него возбуждено по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации") Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Сейчас экс-президент находится за границей. Во вторник, 21 декабря, Порошенко обнародовал видеообращение, в котором заверил, что вернется на родину в первой половине января.