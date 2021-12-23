Начальник штаба обороны Британии отметил важность диалога с РФ во избежание просчетов

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, стороны согласились с необходимостью вести диалог для лучшего понимания намерений друг друга. Об этом в четверг сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

"Два военных руководителя обсудили вопросы региональной безопасности, двусторонние военные отношения и согласились с важностью поддержания контактов для понимания намерений друг друга и во избежание просчетов", - говорится в сообщении британского оборонного ведомства.

Ранее информацию о разговоре Радакина с Герасимовым распространило Минобороны РФ, которое подчеркнуло, что стороны обменялись мнениями по "актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности".

Радакин занял пост начальника штаба обороны Великобритании 30 ноября, сменив в этой должности Николаса Картера. Выступая 7 декабря с первой официальной речью на новом посту в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны в Лондоне он заявил, что Россия якобы представляет угрозу для национальной безопасности страны и общепринятых демократических ценностей.