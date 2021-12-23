МИД ФРГ и Франции приветствовали инициативу ТКГ по укреплению перемирия в Донбассе

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. МИД Германии и Франции приветствовали намерение Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в полной мере соблюдать меры по укреплению перемирия в Донбассе и способствовать улучшению ситуации с безопасностью перед Рождеством. Об этом говорится в совместном заявлении, которое в четверг опубликовало внешнеполитическое ведомство ФРГ.

"Мы приветствуем то, что участники заседания ТКГ выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о перемирии от 22 июля 2020 года и таким образом перед Рождеством внести очевидный вклад в улучшение ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения", - говорится в документе. "Мы настоятельно призываем стороны соблюдать режим прекращения огня и продолжить переговоры о дальнейших шагах в гуманитарной сфере, например, касательно открытия пунктов перехода и обмена пленными. Мы также настоятельно призываем к соблюдению прочих решений Парижского саммита 2019 года", - подчеркнули МИД ФРГ и Франции.

В среду специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Микко Киннунен сообщил, что Контактная группа по урегулированию на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. В сообщении ОБСЕ отмечается, что "участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года". Как отметил со своей стороны полпред России в Контактной группе Борис Грызлов, в ходе переговоров представители Киева продолжают блокировать любые мирные инициативы республик Донбасса. В частности, Украина не предпринимает практических действий по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в СЦКК.