В Белом доме не согласились с Путиным насчет имеющихся в Европе угроз

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. США утверждают, что угроза безопасности Европе исходит только от России, наращивающей силы у границы с Украиной. Соответствующую позицию изложила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, коснувшись вопроса о том, что в администрации американского лидера думают о словах, которые президент РФ Владимир Путин произнес на этот счет на большой пресс-конференции.

"Факты ясно говорят, что единственная агрессия, которую мы видим на российско-украинской границе, - это наращивание военной мощи со стороны России", - сказала она.

Соединенные Штаты также считают следующим шагом в ситуации вокруг Украины предстоящие российско-американские переговоры по безопасности в Евроатлантике. "У нас есть переговоры, которые пройдут в январе. Мы просто не завершили доработку их деталей. Так что в этом в действительности и будет заключаться следующий шаг", - сказала Псаки. Она отвечала на вопрос о том, как долго Вашингтон готов не предпринимать никаких действий, касающихся нынешней обстановки вокруг Украины.

Путин, отвечая ранее в четверг на вопрос журналистки телеканала Sky News о том, какие гарантии может предоставить Москва о ненападении на Украину или любое другое суверенное государство, отметил, что это не Россия создает угрозы другим странам. "Мы, что ли, пришли туда, к границам США или границам Великобритании? К нам пришли. И теперь говорят: "Нет, и Украина будет в НАТО". Значит, и там будут системы", - добавил он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.