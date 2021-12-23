Киев выразил протест в связи с доставкой МЧС РФ гуманитарной помощи в Донбасс

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с отправкой РФ гуманитарной помощи в неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.

"МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины", - говорится в сообщении.

Ранее колонна автомобилей МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск. По информации агентства Луганскинформцентр, шесть грузовиков 105-го гуманитарного конвоя доставили 88 тонн медицинского оборудования и медикаментов.

Предыдущий конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыл 25 ноября. Он доставил в Луганск 109,3 тонны медицинского оборудования и медикаментов, в том числе более 150 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник лайт".

Первый гуманитарный конвой из РФ прибыл в Донбасс 22 августа 2014 года. С тех пор автомобильные колонны российских спасателей доставили жителям Луганской и Донецкой народных республик более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи, из них в Луганск - почти 49 тыс. тонн.