ЦИК Украины просит местные власти сообщить, возможно ли проведение выборов в Донбассе

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям с просьбой предоставить выводы о возможности проведения выборов 27 марта 2022 года в этих регионах с учетом ситуации с безопасностью. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ЦИК.

"ЦИК ожидает соответствующие выводы от Донецкой и Луганской областных государственных администраций не позднее 13 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Необходимость получения выводов в ЦИК пояснили тем, что в этих областях осуществляется силовая операция украинских военных, в связи с чем существует угроза безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса.

В ЦИК подчеркнули, что в соответствии с законодательством Украины могут принять решение о возможности или невозможности проведения выборов только на основании соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций.

В октябре 2020 года на Украине прошли выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки работали по всей стране, кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса и нескольких районов, прилегающих к линии соприкосновения. Это произошло из-за решения ЦИК, который отменил там местные выборы, объяснив это близостью районов к зоне конфликта. Речь идет о десяти объединенных территориальных общинах Донецкой области и восьми - Луганской. По данным украинской оппозиции, на этих территориях проживает около 500 тыс. человек, имеющих право голоса. Руководство Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявило тогда, что такое решение Киева не было достаточно прозрачным и нарушило права граждан. Оппозиция также выразила мнение, что власти сознательно пошли на срыв голосования в этих районах, боясь проиграть выборы.