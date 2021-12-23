СМИ: около 100 палестинцев пострадали в стычках с военными Израиля в районе Наблуса

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Около 100 палестинцев пострадали в четверг в результате столкновений с израильскими военнослужащими в деревне Бурка, расположенной северо-западнее города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство ВАФА.

По его сведениям, 67 человек подверглись воздействию слезоточивого газа, 33 были ранены резиновыми пулями, еще один палестинец получил ожоги.

С конца мая жители нескольких районов Наблуса (в основном по пятницам) организуют шествия в направлении вершины горы Сабих, где власти еврейского государства осуществляют поселенческую деятельность. Израильские полицейские препятствуют проведению таких демонстраций.