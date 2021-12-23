Оппозиция назвала возмутительным обязательный воинский учет для женщин на Украине

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выразила возмущение в связи с вступлением в силу приказа Министерства обороны Украины о расширении списка профессий, после получения которых женщины ставятся на воинский учет. Об этом заявили в четверг в пресс-службе ОПЗЖ.

"В этот перечень вошли сотни специальностей и профессий из всех сфер и отраслей. Фактически под действие приказа подпало большинство украинских женщин - от бухгалтеров, менеджеров и юристов до кладовщиц, почтальонов и маляров в возрасте от 18 до 60 лет", - говорится в сообщении. В ОПЗЖ назвали "возмутительным" перевод женщин в категорию военнообязанных. В партии также обратили внимание, что за невыполнение требований Минобороны предусмотрены штрафы: от 850 до 1 700 гривен ($31-62) для самой уклонистки и от 5 100 до 8 500 гривен ($187-311) для ее работодателя.

"Да и на работу теперь без военного билета женщин этих профессий брать нельзя. Власть хочет усилить войска бухгалтерами и юристами? Вряд ли. Скорее, речь идет о том, чтобы в очередной раз ограбить украинских женщин. Официально начисляя штрафы. И неофициально получая поборы за "ускоренный" и "правильный" проход медосмотра и решение неизбежных проблем с документами", - заявили в оппозиционной политсиле.

В партии также сочли циничными слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который недавно представил обществу секретный план обороны Украины о том, что инициативы власти коснутся всех. "Это решение можно было бы назвать анекдотическим, если бы оно не было столь оскорбительным и циничным и не стало бы еще одним гвоздем в гроб инвестиционной привлекательности Украины, - отметили в ОПЗЖ. - Таким образом власть пытается увеличить статистику по численности резервистов, которая является одним из ключевых показателей при расчете индексов военной мощи".

Оппозиционная политсила назвала бессмысленными подобные манипуляции, которые свидетельствуют о том, что власть "полностью утратила всякую связь с реальностью и перестала чувствовать какую-либо ответственность перед людьми за свои решения".