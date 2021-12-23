Генсек ООН на фоне переноса выборов в Ливии призвал мирно провести политический переход

ООН, 23 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с переносом намеченных на 24 декабря президентских и парламентских выборов в Ливии призвал мирно завершить процесс политического перехода и передачи власти демократически избранным институтам в этой стране. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении заместителя официального представителя Гутерриша Фархана Хака.

"Генеральный секретарь ООН выражает признательность 2,8 млн ливийцев, которые зарегистрировались для голосования. Важно, чтобы воля людей уважалась. Президентские и парламентские выборы в Ливии должны пройти в надлежащих условиях, чтобы мирно завершить процесс политического перехода и передачи власти демократически избранным институтам, - отмечается в тексте. - Генеральный секретарь ООН принял к сведению рекомендацию Высшей национальной избирательной комиссии Ливии в адрес Палаты представителей и приветствует неизменную приверженность нынешнему процессу президентских и парламентских выборов".

В среду избирком Ливии официально объявил о переносе голосования, рекомендовав парламенту провести первый тур выборов главы государства через месяц - 24 января 2022 года. В заявлении отмечалось, что вопрос о назначении новой даты голосования теперь находится в ведении Палаты представителей. В нем также указывалось, что отсрочка была вызвана несовершенством избирательного законодательства в части, касающейся права судей обжаловать решения избиркома, в результате чего комиссия не смогла обнародовать окончательный список кандидатов и организовать голосование, "несмотря на полную техническую готовность к выборам".