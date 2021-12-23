Посол ФРГ надеется, что разногласия в политике не подорвут внутреннюю суть отношений с РФ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Германии и России потребуется много времени, чтобы найти общий язык по ряду вызывающих противоречия тем, но разногласия в политике не должны подорвать внутреннюю суть отношений стран и их народов. Об этом заявил в четверг посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, подводя итоги 2021 года в обращении, которое размещено в Instagram германского представительства.

"К сожалению, слишком сложные времена мы переживаем в политической сфере, причем в очередной раз - именно сейчас, - сказал дипломат, перечислив ряд сфер, по которым позиции стран различаются. - Нам потребуется много времени, прежде чем мы вновь найдем по ним общий язык. Очень надеюсь, что данная ситуация не подорвет внутреннюю суть наших отношений, ведь, как бы ни было удобно обратное, экономика неотделима от политики и атмосферы в гражданском обществе. Мое пожелание на наступающий год - чтобы мы, при том что политические отношения сейчас ожесточились, смогли развернуть потенциал всех добрых и ценных начинаний, которые нас связывают".

Особенно важной в наступающем году послу представляется тема германо-российских международных обменов. "Может быть, если позволит пандемия, мы сможем в будущем году сделать особый упор на эти обмены, не только опираясь на ранее достигнутый уровень, но и предложив дополнительные возможности тому поколению, которое до этого не смогло ими воспользоваться", - добавил фон Гайр.

Он подчеркнул, что по таким "большим и интересным темам будущего", как климат, здравоохранение, новые энергоносители, "многообещающие перспективы открывает на 2022 год и после него тематический Германо-российский год "Экономика и устойчивое развитие".

Ранее Россия объявила персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства ФРГ в Москве в ответ на решение Германии выслать двух российских дипломатов после приговора Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

15 декабря Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина по делу об убийстве Хангошвили. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство якобы было совершено по поручению госструктур РФ. Как подчеркнули в МИД РФ, российская сторона категорически отвергает "голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению".