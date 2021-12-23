Ассанж подал прошение об обжаловании в Верховном суде решения по делу об экстрадиции

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Адвокаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа подали заявление в Высокий суд Лондона с просьбой рассмотреть возможность обжаловать в Верховном суде Великобритании решение по делу об экстрадиции в США. Об этом в четверг сообщило агентство PA со ссылкой на невесту журналиста Стеллу Моррис.

По ее словам, теперь Высокий суд Лондона должен "заверить, что по меньшей мере одно основание для апелляции в Верховном суде является аспектом права, представляющим общественный интерес". Только в случае положительного для адвокатов Ассанжа исхода заявление может быть рассмотрено в высшей судебной инстанции королевства. Отмечается, что ясность в этом вопросе наступит во второй половине января 2022 года.

"Мы полагаем, что серьезные и важные аспекты права, представляющие широкий общественный интерес, затрагиваются в заявлении. В его основе лежит решение Апелляционного суда Англии и Уэльса, который принял в расчет заверения США относительно вероятных условий содержания Ассанжа в тюрьме и ухода за ним в случае его экстрадиции. Поскольку заявление рассматривается судом, адвокаты воздержатся от дальнейших комментариев. Мы надеемся и верим, что Высокий суд подтвердит обоснованность поднятых нами вопросов и разрешит подать апелляцию для ее последующего рассмотрения в Верховном суде", - говорится в заявлении юристов основателя WikiLeaks.

Судебный процесс

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты Ассанжа. Кроме того, суд постановил передать дело обратно в Вестминстерский магистратский суд, чтобы судья направила его на рассмотрение главы МВД Великобритании Прити Пател, которая должна лично решить вопрос об экстрадиции Ассанжа в США.

Моррис сразу после вынесения вердикта обещала оспорить решение суда, назвав его "опасным и ничем не обоснованным", а также "грубой судебной ошибкой". В том случае, если Высокий суд Лондона не разрешит юристам Ассанжа подать апелляцию в Верховный суд, дело будет возвращено в суд первой инстанции - Вестминстерский магистратский суд.

В январе этот судебный орган постановил, что выдача основателя WikiLeaks американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. На этом основании магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать журналиста под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры.

Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В Соединенных Штатах основателю WikiLeaks, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.