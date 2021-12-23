Додон: в Молдавии неизбежны протесты из-за ухудшения ситуации после смены власти

КИШИНЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Почетный председатель Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Игорь Додон считает, что весной в стране начнутся акции протеста из-за ухудшения ситуации, произошедшей после прихода к власти Майи Санду и ее Партии действия и солидарности.

"Они получили исторический шанс изменить жизнь людей к лучшему, но обещанные ими хорошие времена пока так и не настали", - сказал он в четверг вечером в эфире телеканала "НТВ-Молдова". Додон отметил, что это привело к росту напряженности в обществе, которая весной будущего года выльется в выступления людей, недовольных ситуацией в стране.

"Думаю, избежать массовых протестов предстоящей весной не удастся. Я не призываю людей выходить: уверен, что они сами к этому придут. Я вообще считаю, что эти протесты должны быть беспартийными. Не партии должны выводить граждан, люди сами должны начать выходить. И это неизбежно, потому что напряжение в обществе растет", - сообщил политик.