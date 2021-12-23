Додон обвинил власти Молдавии в попытке оказать давление на оппозицию через прокуратуру

КИШИНЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Почетный председатель Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти будут возбуждать против него уголовные дела с целью оказать давление на оппозицию.

"Власти решили запустить дымовую завесу, чтобы отвлечь население от проблем", - сказал Додон в четверг вечером в эфире телеканала "НТВ-Молдова", комментируя его вызов в прокуратуру 27 декабря для дачи показаний по делу о закупке электроэнергии в 2008 году, когда он занимал пост вице-премьера.

Он выразил убежденность, что против него возбудят и другие уголовные дела. "Это делается с целью оказать давление, так как мы - альтернатива действующей власти, у которой есть профессионалы, способные справиться с проблемами в стране. Но мы переживем этот период и не боимся подобных обвинений. Я не намерен уклоняться от встреч с прокурорами", - сказал Додон.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, Додона вызвали 27 декабря для дачи показаний по делу о хищении государственных средств в энергетике. Следователи полагают, что в 2008 году закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница оседала на счетах подставных компаний. Предполагается, что в эту схему были вовлечены ответственные лица из занимающейся импортом электроэнергии госкомпании "Энергоком", представители правительства, а также другие лица, в том числе из-за рубежа. Согласно предварительной информации, чиновники похитили около 11,9 млн долларов госсредств.