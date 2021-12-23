Глава МИД Швеции считает неприемлемыми сомнения в европейской системе безопасности

СТОКГОЛЬМ, 23 декабря. /ТАСС/. Ставить под сомнение европейскую систему безопасности является неприемлемым. Об этом в четверг в Twitter написала действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде, комментируя российские проекты документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

"Совершенно неприемлемо ставить под сомнение европейскую систему безопасности, которая уважает территориальную целостность и выбор политики безопасности каждой страны. Правительство внимательно следит за ситуацией", - прокомментировала она. Линде напомнила об интервью телеканалу "ТВ-4", в котором утверждала, что Россия хотела бы вернуться во времена холодной войны.

"Ситуация очень серьезная. С одной стороны, мы видим наращивание сил на украинской границе, которое продолжается уже несколько лет, - там сейчас много и личного состава, и техники. Но в первую очередь это все более агрессивная риторика России, кульминация которой выразилась также в этих предложениях НАТО и США, которые начали выдвигаться здесь, в Стокгольме, три недели назад, когда мы проводили большую встречу министров стран - членов ОБСЕ. В них говорится, что они [Россия] хотят вернуться назад, во времена, когда существовали сферы интересов, те, что были во время холодной войны, и отказаться от европейской системы безопасности", - утверждает она.

По словам министра, европейская система безопасности исключительно важна для безопасности как Швеции, так и других стран Европы, которые должны сами определять свою политику безопасности: или вступить в НАТО, или остаться в военном отношении неприсоединившейся страной. "И здесь никто не имеет права угрожать применением силы или применять силу; каждая страна имеет право на территориальную целостность. А в предложениях России все это ставится под вопрос. И это именно то, что представляет особую серьезность", - считает она.

Линде продолжила, что гарантии безопасности для Россия - это запрет на проведение военных учений вдоль ее границы и на размещение там военных частей и техники. "Все это не то, где одна Россия может все решать, каждая страна должна решать здесь сама. Для Швеции, согласно нашей доктрине безопасности, совершенно необходимо иметь возможность проводить военные учения с НАТО, с другими странами, а также делать это поблизости от границы с Россией, поскольку мы расположены там, где расположены. А именно это ставится сейчас под вопрос Россией", - утверждает она.

"С другой стороны, мы не отказываемся от диалога с Россией. В частности, хорошим форматом для этого является ОБСЕ", - подчеркнула министр.

Российские предложения

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что помощник российского президента Юрий Ушаков заявил советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Россию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.