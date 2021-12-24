Помощник Байдена обсудил с главой офиса Зеленского ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Помощник руководителя администрации США по национальной безопасности Джейк Салливан провел в четверг телефонный разговор с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом говорится в обнародованном по итогам беседы письменном заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

"Они обсудили разделяемую обеспокоенность и общий подход к наращиванию Россией военных сил близ границы с Украиной", - отмечается в документе.

Кроме того, по свидетельству Хорн, Салливан приветствовал сделанное в среду Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе объявление относительно возвращения к прекращению огня в Донбассе.

"Он (советник американского лидера) подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", - добавила представитель СНБ.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.