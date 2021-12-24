Правительство Сербии приняло закон о выплате €2,5 тыс. за первого ребенка

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Сербии приняло закон о выплате €2,5 тыс. за рождение первого ребенка. Об этом в четверг сообщила пресс-служба кабинета министров страны.

В сообщении говорится, что согласно утвержденному на заседании правительства дополнению к Закону о финансовой поддержке семей с детьми выплата на первого ребенка увеличится со 100 тыс. динаров до 300 тыс. динаров (с €850 до €2,5 тыс.). Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Кроме того, молодые родители смогут воспользоваться правом на государственную помощь при покупке готового жилья или жилья на этапе строительства. Этим правом сможет воспользоваться мать ребенка, рожденного не ранее 1 января 2022 года, с условием, что она является гражданкой Сербии и впервые приобретает семейный жилой дом или квартиру на территории Сербии. В сообщении также отмечается, что отец ребенка будет иметь право на все эти выплаты только в случае смерти матери малыша.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что сумма выплат как от государства, так и от муниципалитетов составит около €4 тыс. Согласно существующему закону за второго ребенка в Сербии выплачивается 10 тыс. динаров (€85) в месяц на протяжении двух лет, за третьего ребенка - по 12 тыс. динаров (€102) на протяжении 10 лет, а за четвертого ребенка - 10 лет по 18 тыс. динаров (€153). Выплаты на рождение второго, третьего и последующих детей тоже будут серьезно увеличены после 1 января 2022 года.

Низкую рождаемость в Сербии власти в последние годы пытаются преодолеть с помощью внедрения различных программ и выплат от государства. Тем не менее ситуация продолжает ухудшаться, ученые объясняют данную тенденцию экономическими обстоятельствами, высоким уровнем безработицы, который, по данным Евростата, достигает в Сербии 47% в возрастной категории от 15 до 24 лет. Еще одной причиной низкой рождаемости в стране является укоренившаяся с конца прошлого века тенденция отсрочки рождения детей до обретения молодыми людьми достатка и достижения карьерного роста. В результате молодые сербы предпочитают вступать в брак после 30 лет.