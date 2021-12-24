Президент ФРГ в рождественском обращении вспомнил о неспокойной ситуации на востоке Европы

БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении к гражданам напоминает о неспокойной обстановке в Восточной Европе и высказывает мнение, что общество еще долгое время будет жить в условиях пандемии коронавируса. Текст распространила в пятницу канцелярия главы государства.

"Когда мы оглядываемся назад, то видим в этом году многое, что нас огорчает, а также многое, что нас пугало. Подумаем об ужасном наводнении, произошедшем летом", - отметил Штайнмайер. В обращении он напомнил о ситуации в Афганистане и возвращении немецких солдат оттуда, а также о неспокойной, по его мнению, обстановке на востоке Европы. "Нас беспокоит то, что мы слышим из многих частей нашего неспокойного мира, особенно из Восточной Европы", - подчеркнул президент.

Глава государства указал на то, что этот год ознаменован сменой правительства в Германии. "Многие люди сейчас смотрят с любопытством, а также с надеждой на новое правительство ФРГ, у которого большие планы насчет нашей страны", - заметил он.

Значительную часть обращения занимает тема распространения коронавируса. Штайнмайер напомнил, что пандемия уже почти два года определяет жизнь людей во всем мире. "Редко, когда мы получаем возможность так близко узнать угрозу нашей человеческой жизни и то, как непредсказуемо будущее", - отметил он. "Но мы также узнали, что мы не бессильны, что мы можем защитить себя и других", - подчеркнул президент ФРГ. "Я рад, что большинство осознало шанс, который представляет собой вакцинация", - говорится в тексте его обращения.

Штайнмайер поблагодарил тех граждан, которые ответственно ведут себя в условиях пандемии. По его мнению, это "часто нешумное большинство" жителей.

"Пандемия не исчезнет вдруг в одночасье, мы еще долгое время будем жить [в условиях пандемии]. Она уже сегодня изменяет нас, вплоть до изменения нашего повседневного языка", - констатирует глава германского государства.