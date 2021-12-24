Таиланд рассчитывает, что Путин приедет на саммит АТЭС в ноябре 2022 года

БАНГКОК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Таиланда рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин приедет в ноябре следующего года для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), что также позволит расширить сотрудничество между двумя странами. Об этом заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель министерства иностранных дел королевства Тани Санграт.

"Надеемся, что президент [РФ Владимир Путин] приедет лично на саммит АТЭС в ноябре и мы сможем расширить сотрудничество между двумя странами", - отметил он. По его словам, есть несколько проектов, над которыми работают Россия и Таиланд, например, над открытием Российского культурного центра в королевстве. "Мы готовы работать над этим с РФ и хотели бы, чтобы центр открылся", - сказал Санграт, не исключив вероятности подписания соглашения по этому поводу в следующем году.

Между тем он напомнил о соглашении об экстрадиции, работа над которым велась давно. "Я думаю, что осталось только поставить подпись, - продолжил он. - Хотелось бы также поработать над соглашением по науке и технологиям". "Мы хотели бы поучиться у России, обменяться опытом по науке и технологиям, в том числе по космическим, Агентство по развитию геоинформатики и космических технологий заинтересовано в расширении сотрудничества с РФ", - подчеркнул дипломат.

Санграт также заявил о желании властей Таиланда заключить договор о взаимодействии между полицейскими двух стран. "Мы заключили одно по линии армии, - напомнил он. - Теперь мы хотели бы заключить что-то подобное по сотрудничеству между полициями двух государств".

В ноябре текущего года десять военнослужащих Таиланда отправились в Россию для подготовки по различным военно-учетным специальностям. Курсанты и офицеры всех видов вооруженных сил (сухопутные войска, ВВС, ВМС) проходят подготовку по различным военно-учетным специальностям, которые предполагают в том числе изучение русского языка.