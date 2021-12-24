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В Одессу прибыл фрегат ВМС Франции Auvergne

Фрегат зашел в Черное море 14 декабря

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Фрегат Военно-морских сил Франции Auvergne прибыл в пятницу в Одессу, сообщила пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 24 декабря, к одному из причалов морского вокзала города Одессы пришвартовался фрегат Военно-морских сил Французской Республики Auvergne. Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника", - говорится в сообщении военных.

Фрегат зашел в Черное море 14 декабря. В Национальном центре управления обороной РФ сообщили ранее, что силы Черноморского флота РФ контролируют действия французского корабля.

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