В Одессу прибыл фрегат ВМС Франции Auvergne

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Фрегат Военно-морских сил Франции Auvergne прибыл в пятницу в Одессу, сообщила пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 24 декабря, к одному из причалов морского вокзала города Одессы пришвартовался фрегат Военно-морских сил Французской Республики Auvergne. Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника", - говорится в сообщении военных.

Фрегат зашел в Черное море 14 декабря. В Национальном центре управления обороной РФ сообщили ранее, что силы Черноморского флота РФ контролируют действия французского корабля.