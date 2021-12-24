У судьи Конституционного суда Украины выявили незадекларированный участок в Крыму

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины обнаружило признаки уголовных правонарушений в декларациях судей Конституционного суда (КСУ). Об этом сообщается в пятницу на сайте НАПК.

"НАПК по результатам полной проверки деклараций судей КСУ выявило у судьи Виктора Кривенко недостоверные сведения на 4 млн гривен ($148 тыс.). Судья не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Автономной Республике Крым (Республика Крым в РФ - прим. ТАСС)", - отмечается в сообщении.

У второго судьи Александра Касминина НАПК обнаружило недостоверные сведения на 2,4 млн гривен (около $89 тыс.), "поскольку он не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 кв. м в г. Киеве". "Информацию о нарушении НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ)", - сообщает агентство.

Кроме того, НАПК выяснило, что судья КСУ Владимир Мойик в декларации за 2019 год не указал доход в 239 тыс. гривен ($8,8 тыс.), полученный в виде освобождения от уплаты долга по кредитному договору. В декларациях пяти судей КСУ - Александра Тупицкого, Игоря Слиденко, Сергея Саса, Виктора Городовенко, Виктора Колисника обнаружили незначительные нарушения, которые не влекут административную или уголовную ответственность. В частности, отмечается, что экс-глава КСУ Александр Тупицкий в декларации за 2020 год уже указал земельный участок площадью 126 кв. м в Крыму, полученный им по российскому законодательству, о котором он ранее не сообщал.

Сообщается, что НАПК в 2021 году завершило полную проверку тысячи деклараций. Агентство проводит полную проверку только тех деклараций, достоверность которых вызывает у него сомнения.

Конфликт президента с Конституционным судом

Осенью 2020 года между президентом Украины Владимиром Зеленским и Тупицким, который в то время был председателем Конституционного суда, разгорелся конфликт после того, как КСУ признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Зеленский назвал это решение угрозой национальной безопасности и 27 марта отменил указ от 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Тупицкий оспорил свое отстранение от должности в суде. Верховный суд признал незаконным указ Зеленского. В настоящее время дело находится на апелляционном рассмотрении в Большой палате Верховного суда. Конституционный суд отказался 30 ноября приводить к присяге двух новых судей, назначенных Зеленским, поскольку не считает Тупицкого и Касминина уволенными. Тупицкий ранее сообщил, что вместе с Касмининым участвует в заседаниях КСУ дистанционно.