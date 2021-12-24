Зеленский назначил Олега Синегубова главой Харьковской области

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Олега Синегубова главой Харьковской области. Об этом в пятницу сообщил офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ <...> о назначении Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте офиса главы государства.

До назначения Синегубов возглавлял Полтавскую область, где "смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации и добиться немалых результатов в регионе, в частности закончить и запустить объекты-долгострои, успешно пройти все волны пандемии коронавируса и обеспечить один из лучших показателей вакцинации". Зеленский считает важным данное назначение в области, которая граничит с Россией.

15 декабря правительство Украины согласовало кандидатуру Синегубова. Тогда же было принято решение освободить его от исполнения обязанностей главы Полтавской области, которой он руководил с ноября 2019 года.

Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове, окончил Национальный университет внутренних дел, является доктором юридических наук. С 2000 до 2008 года служил в органах внутренних дел, затем до 2019 года работал в Харьковском университете внутренних дел на разных должностях.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации на Лунина Дмитрия Сергеевича", - говорится в указе Зеленского, опубликованном в пятницу. До этого Лунин был первым заместителем главы этой области.