РФ отмечает отсутствие согласия в ООН по финансированию механизма расследований в Сирии

ООН, 25 декабря. /ТАСС/. Бюджет ООН на 2022 год в размере более $3 млрд учитывает приоритеты российской стороны, однако Россия отмечает отсутствие консенсуса по финансированию механизма по расследованиям в Сирии. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Чумаков.

"Россия принимала активное участие в согласовании регулярного бюджета ООН на 2022 года, который утвержден на уровне чуть более $3 млрд, - сказал дипломат. - Финансирование мандатов всемирной организации учитывает приоритеты российской делегации, включая расходы на урегулирование конфликтов, содействие развитию и охране природы, а также защиту прав человека".

"Неконсенсусным продолжает оставаться вопрос финансирования механизма по расследованиям в Сирии, у которого нет легитимности в соответствии с международным правом", - указал Чумаков.

Генеральная Ассамблея ООН утвердила в пятницу бюджет всемирной организации на будущий год в размере $3,12 млрд. Россия в апреле внесла в бюджет Организации Объединенных Наций около $86,5 млн.