Лукашенко поблагодарил Алиева за поддержку на саммите "Восточного партнерства"

МИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудили отношения двух стран, глава белорусского государства поблагодарил своего азербайджанского коллегу за дружескую поддержку на недавнем саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Лукашенко по итогам телефонного разговора.

"Александр Лукашенко лично поздравил Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем. Поблагодарил за дружескую поддержку на саммите "Восточного партнерства", - говорится в сообщении. Алиев проинформировал белорусского коллегу "о ситуации на территории Нагорного Карабаха и ходе восстановления этих земель".

"Также главы государств обсудили весь комплекс белорусско-азербайджанских отношений и договорились о продолжении разговора на предстоящем саммите в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Делегация Азербайджана выразила несогласие с 11-м параграфом совместной декларации состоявшегося 15 декабря в Брюсселе саммита "Восточного партнерства", представив особое мнение. О решении делегации из Баку объявил на саммите глава Евросовета Шарль Мишель. Как пояснили в МИД Азербайджана, Баку отказался поддержать пункт итогового заявления участников саммита по ситуации в Белоруссии, потому что он "не соответствует принципам внешней политики" страны.