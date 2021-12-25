{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин и Лукашенко обсудили двустороннее сотрудничество в оборонной сфере

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в субботу по телефону актуальные темы сотрудничества двух стран, в частности в оборонной сфере. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"В разговоре были затронуты актуальные темы сотрудничества Беларуси и России, в том числе в оборонной сфере, иные вопросы", - говорится в сообщении.

Также президенты обсудили программу мероприятий во время предстоящего визита белорусского лидера в Санкт-Петербург.

Единственный на востоке Украины памятник воинам УПА восстановили в Харькове
С инициативой восстановления памятника выступила общественная организация "Союз украинской молодежи"
Читать полностью