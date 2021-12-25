Граждане Таджикистана закидали камнями автомобили жителей Киргизии в районе границы

БИШКЕК, 25 декабря. /ТАСС/. Граждане Таджикистана в районе границы с Киргизией закидали камнями автомобили ее жителей. Об этом сообщила в субботу Пограничная служба (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

"На участке автодороги Ош - Баткен - Исфана (Киргизия) в местности Эки-Таш села Кок-Таш граждане Республики Таджикистан закидали камнями примерно четыре автомашины граждан Киргизской Республики, в результате чего машины получили различные повреждения. Граждане Кыргызстана не пострадали", - говорится в сообщении.

Киргизское ведомство также отмечает, что "на неописанном участке границы на территории Таджикистана напротив киргизских сел Дамба и Максат было зафиксировано скопление таджикских военнослужащих".

"Сразу после инцидента в местности Эки-Таш состоялась встреча начальников пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана, которые с целью стабилизации обстановки выставили дополнительные пограничные наряды. Таджикская сторона сообщила, что проводит поиск лиц, причастных к инциденту", - заверила ПС ГКНБ Киргизии. Ведомство сообщило, что дислоцированные на данном участке границы подразделения киргизских пограничников переведены "на усиленный вариант несения службы".

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет почти 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями.