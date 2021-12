Около трети участников опроса The New York Times не смогли найти Украину на карте

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Примерно треть (32%) из 177 тыс. участников опроса американской газеты The New York Times не смогли найти Украину на карте Восточной Европы.

The New York Times проводит в эти дни традиционную онлайн-викторину по главным новостям уходящего года. Среди тем, которым посвящены вопросы, - пандемия, законодательная повестка президента США Джо Байдена, расстановка сил в Сенате, итоги Олимпиады в Токио, скандалы с сексуальными домогательствами и другие главные события 2021 года. Ряд вопросов посвящен новостям международной политики.

В одном из них читателям предложено ответить, у границ какой страны Россия, как утверждается, накапливает свои вооруженные силы, из-за чего серьезно обострилась обстановка в Европе. На прилагающейся карте без подписей участникам опроса предложено выбрать одну из четырех стран. В качестве возможных вариантов, кроме Украины, читатели могут указать участки карты, где расположены Белоруссия, Польша и Грузия. Правильно определить местоположение Украины, которая, по мнению ряда комментаторов в американских СМИ, может стать причиной вооруженного конфликта между Россией и НАТО, за два дня с начала проведения опроса не смогли около 56 тыс. из 177 тыс. человек.

При этом в другом вопросе на знание географии с просьбой указать на карте, где произошла авария с танкером Ever Given, заблокировавшем Суэцкий канал, читатели The New York Times показали себя гораздо лучше. Найти Суэцкий канал смогли 93% участников.

Несколько хуже обстоит дело с одной из главных внутриполитических тем в США в 2021 году - штурмом Капитолия 6 января сторонниками бывшего президента Дональда Трампа. В одном из вопросов им предлагалось правильно написать термин insurrection (англ. восстание, мятеж), как в американских СМИ стало принято называть те события. Сделать это без ошибки не смогли около 12% читателей The New York Times.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.