Кулеба полагает, что Россия имеет военное превосходство над Украиной в Азовском море

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Россия в военном отношении имеет значительное преимущество над Украиной в Азовском море, полагает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Его комментарий журналистам американской газеты The Washington Post приводится в статье, опубликованной в субботу.

"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия", - отметил украинский министр. "В случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на берегу Азовского моря", - утверждал он. По версии Кулебы, "Россия, конечно, диктует развитие ситуации на Азове".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.