Бывший представитель Госдепа по Украине призвал к превентивным санкциям против России

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины (2017-2019) Курт Волкер призвал ввести превентивные санкции против России, чтобы предотвратить якобы готовящееся вторжение на Украину. Об этом он написал в статье, размещенной на сайте Центра анализа европейской политики 22 декабря.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Он назвал "неприемлемыми" последние предложения России США и НАТО по гарантиям безопасности, утверждая, что они делают "вторжение на Украину более вероятным". "Эти предложения включают элементы, которые, как Россия знала заранее, будут решительно отвергнуты США и НАТО",- пишет бывший чиновник. "Пришло время для союзников договориться о срочных мерах по предотвращению войны",- утверждает Волкер.

Он, в частности, предлагает немедленно ввести против России новые санкции. "Нынешняя западная политика заключается в том, что, если Россия сделает что-то плохое, то тогда (и только тогда) Запад должен ввести новые санкции, - пишет Волкер. - Это должно быть пересмотрено - Запад должен ввести новые санкции немедленно и согласиться снять их только если Россия откажется от военной эскалации".

Бывший чиновник также потребовал от европейцев более активно добиваться от России отказа от "агрессивного поведения", выражая недовольство тем, что Европа ведет себя "относительно тихо". США также должны увеличить военную помощь Украине и заставить Россию гадать о возможных мерах США в случае "агрессии". Наконец США и Европа должны содействовать обеспечению энергетической независимости Украины от России.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что Россия в целом пока отмечает положительную реакцию США на свои предложения по гарантиям безопасности. По словам американских партнеров, отметил российский лидер, США готовы к началу этих переговоров в самом начале года в Женеве. Кроме того, ранее генсек НАТО подтверждал получение российских предложений по гарантиям безопасности в Европе и сказал, что альянс проанализирует их.