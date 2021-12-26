В Госдепе заявили, что США используют все средства для достижения стабильности в Сомали

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены задержкой в проведении выборов в Сомали и используют имеющиеся у них средства для достижения стабильности и мира в этой африканской республике. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Он подчеркнул необходимость "совершенствования и ускорения избирательного процесса в Сомали". "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены продолжающимися задержками и процедурными нарушениями, которые подрывают доверие к этому процессу", - отметил дипломат, указав на важность "скорейшего завершения заслуживающих доверия, открытых и всеобщих парламентских и президентских выборов, а также решения данной проблемы открытым и приемлемым образом".

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке мира и стабильности в Сомали и будут использовать имеющиеся инструменты для достижения этих целей", - заключил Прайс, не указав о каких именно средствах идет речь.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед лишил в воскресенье главу правительства республики Мохамеда Хусейна Робле полномочий по организации и наблюдению за предстоящими президентскими и парламентскими выборами. В свою очередь премьер-министр уже заявил, что своими действиями Мохамед "намеренно срывает процесс выборов, который сейчас находится в решающей фазе".

Президент Сомали предоставил Робле широкие полномочия по организации и наблюдению за выборами в мае, когда в стране возник острый политический кризис из-за желания Мохамеда продлить на два года срок своих нынешних полномочий. С сентября отношения между главой государства и премьером значительно ухудшились из-за обострившейся в Сомали борьбы за власть между различными группами в преддверии предстоящих выборов.

Затяжные выборы

Срок мандата Мохамеда на посту президента Сомали истек 8 февраля. Президентские выборы должны были состояться до 1 февраля, однако они не были проведены из-за разногласий по составу избирательной комиссии и ее прав. Полномочия нынешнего состава Народной палаты (нижней палаты парламента) истекли 27 декабря 2020 года.

Минувшей весной избирательная комиссия установила сроки проведения выборов. Так, выборы в верхнюю палату федерального парламента должны были пройти с 25 по 28 июля, в Народную палату - с 12 сентября по 2 октября. Дата выборов президента Сомали была назначена на 10 октября. Однако затем эти сроки несколько раз пересматривались и переносились. На сегодняшний день выборы в верхнюю палату продолжаются, в нижнюю они еще не начинались.

В Сомали действует особая система выборов депутатов федерального парламента и главы государства. На первом этапе старейшины существующих в Сомали общин назначают делегатов, которые затем выбирают 275 членов нижней палаты парламента. В свою очередь региональные парламенты назначают 54 сенаторов, которые заседают в верхней палате. Президент избирается всем составом парламента.