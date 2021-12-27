СМИ: распад СССР стал стимулом для Китая к поиску более успешного пути социализма

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Опыт распада Советского Союза стал стимулом к укреплению новой модели развития КНР и помог ей найти более успешный путь социалистического строительства. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник китайской газетой Global Times.

"Население Китая испытывает неоднозначные чувства по поводу распада СССР, который произошел 30 лет назад, - уточняется в редакционном материале. - Крушение "красного гиганта" стало ценным уроком для КНР, которая продолжила развиваться, улучшая социализм с китайской спецификой".

Как уточняют авторы, жители Китая "сочувствуют русскому народу, который пережил целый ряд трагедий" после прекращения существования Советского Союза. "В КНР преобладает точка зрения, что социализм - верная общественно-экономическая система, которая доказала свою эффективность, позволив СССР победить фашизм и стать сверхдержавой, - подчеркивается в статье. - По мнению китайских экспертов, советские лидеры, [пришедшие к власти] после Иосифа Сталина, совершили ошибку, отклонившись от социалистического пути, и даже предали его, а также народ СССР".

"Распад Советского Союза стал "вакциной" для Китая", - считает бывший главный редактор Global Times, теперь обозреватель издания Ху Сицзинь. По его словам, то, что произошло с СССР, позволило КНР "переосмыслить ошибки, понять, какой путь развития ведет к краху", а также понять, "какие преобразования могут погубить великую державу и великую партию".

События декабря 1991 года

8 декабря 1991 года главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук в резиденции Вискули (Беловежская пуща, Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в преамбуле которого констатировалось, что СССР как "субъект международного права и геополитическая реальность" с этого момента прекращает свое существование. 10 декабря документ ратифицировали Верховные Советы Украины и Белоруссии, а 12 декабря аналогичный акт принял российский парламент.

25 декабря президент СССР Михаил Горбачев объявил об отставке, а 26 декабря верхняя палата Верховного Совета СССР приняла декларацию о прекращении существования Советского Союза.