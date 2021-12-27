Индия предоставила военную и продовольственную помощь Мозамбику

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство Индии оказало военную и продовольственную помощь Мозамбику. Как сообщает в понедельник агентство PTI, большой десантный корабль индийских военно-морских сил Kesari доставил в порт Мапуту партию вооружений, два быстроходных противодиверсионных катера и 500 тонн пшеницы.

Индия предоставила помощь Мозамбику в рамках своей программы Sagar, предназначенной для поддержки 15 африканских государств. "Индия привержена оказанию помощи Мозамбику в целях укрепления обороноспособности этого государства, - цитирует PTI источники в главном штабе ВМС. - Индийская продовольственная помощь поможет Мозамбику в решении проблемы нехватки продовольствия из-за продолжающейся засухи".

В 2020 году Индия оказала гуманитарную помощь Мальдивам, Маврикию, Мадагаскару, Сейшельским и Коморским островам.

В целях расширения взаимодействия со странами Африканского континента Министерство обороны Индии планирует со следующего года сделать регулярным диалог с ним по вопросам оборонного сотрудничества и безопасности. Как отмечали в министерстве, такой диалог Индии с африканскими государствами для укрепления партнерских оборонных связей предполагается проводить регулярно на полях индийской международной выставки вооружений DefExpos, которая проходит раз в два года. В ходе диалога будут обсуждаться такие новые направления сотрудничества, как кибербезопасность, безопасность мореплавания, борьба с терроризмом, обучение военнослужащих из стран Африки в индийских военно-учебных заведениях.

Впервые широкое обсуждение вопросов военного сотрудничества Индии с государствами Африки состоялось по инициативе индийских министерств обороны и иностранных дел в кулуарах выставки DefExpos, проходившей в феврале 2020 года в Лакхнау (штат Уттар-Прадеш).

В марте 2019 года Индия провела первые совместные маневры со странами Африки, в которых участвовали воинские контингенты из 18 государств континента. В настоящее время Нью-Дели активно обсуждает установление долгосрочных оборонных связей с такими африканскими странами, как Ботсвана, Кения, Лесото, Намибия, Руанда и многими другими.