Опрос: разрыв между партией Зеленского и ОПЗЖ не превышает 1,5%

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует в рейтинге политических сил страны, однако "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) отстает от нее всего на 1,4%. Об этом свидетельствуют результаты опроса международного исследовательского центра "Buri-Украина", опубликованные в издании "Eutoday".

"Ответы респондентов на вопрос "Как бы вы проголосовали, если выборы в Верховную раду состоялись в это воскресенье?" распределились следующим образом: "Слуга народа" - 18,1%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16,7%, "Европейская солидарность" - 16,2%, "Батькивщина" - 10,8%, "Разумная политика" - 6,2%, "Сила и честь" - 5,3%", - говорится в сообщении.

В исследовании также было предложено оценить деятельность президента Украины Владимира Зеленского на своем посту. В результате 68,6% опрошенных заявили, что он справляется плохо, только 6,1% выразили противоположное мнение.

Опрос проводился с 22 по 25 декабря во всех регионах Украины. В нем приняли участие 2 010 жителей страны. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.