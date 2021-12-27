СМИ: Южная Корея к 2031 году разработает собственный разведывательный беспилотник

СЕУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Комитет по развитию оборонных проектов южнокорейского министерства национальной обороны одобрил план по разработке к 2031 году собственного разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Управление программ оборонных закупок Республики Корея.

"Новый беспилотный летальный аппарат в случае его разработки увеличит возможности военных по реагированию на угрозы безопасности путем мониторинга морских районов и северо-западных пограничных островов в режиме реального времени", - приводит агентство заявление южнокорейского ведомства.

По данным агентства, стоимость данного проекта составляет 570 млрд вон ($479 млн). Отмечается, что новые беспилотники будут применяться на кораблях южнокорейских ВМС и в подразделениях морской пехоты.

Как сообщает Yonhap, комитет также одобрил проект по закупке военных вертолетов у ряда иностранных компаний с 2022 по 2028 год.

В ноябре этого года власти Республики Корея также одобрили план по разработке к 2028 году собственных легких торпед стоимостью 160 млрд вон ($135 млн).