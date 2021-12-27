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Глава МВД Ливана подписал указ о проведении парламентских выборов 15 мая 2022 года

Глава государства подчеркнул, у него нет намерений распускать парламент из-за разногласий о сроках голосования

БЕЙРУТ, 27 декабря. /ТАСС/. Парламентские выборы в Ливане состоятся 15 мая 2022 года. Как сообщило национальное агентство Al-Wataniya, соответствующий указ подписал в понедельник министр внутренних дел республики Бассам Мавлави.

"Голосование по выборам членов Палаты депутатов состоится 15 мая 2022 года, - указывается в документе. - 12 мая проголосуют служащие, которые будут работать на избирательных участках, а 6-8 мая - ливанцы, проживающие за рубежом".

Однопалатный парламент Ливана утвердил 19 октября закон о проведении всеобщих выборов 27 марта 2022 года. Однако президент Мишель Аун не подписал документ и предложил внести в него поправки. При этом глава государства подчеркнул, у него нет намерений распускать парламент из-за разногласий о сроках голосования.

19 декабря на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент республики заявил, что "предстоящие в мае выборы будут прозрачными и справедливыми, отражающими истинную волю ливанцев". Аун приветствовал возможное участие представителей ООН в наблюдении за ходом голосования.

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