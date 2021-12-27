Экс-глава МИД Украины назвал невозможной "большую войну" с Россией

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Напряжение между Россией и Украиной снизилось, и "большая война" между ними невозможна. Такое мнение в понедельник высказал экс-глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала "Украина-24" .

"Во-первых, разговор [президентов США и России Джо] Байдена и [Владимира] Путина снизил градус напряжения как минимум на время. Во-вторых, большая война, назовем ее блицкриг против Украины, конечно, невозможна. Блицкриг на 100% невозможен, но масштабные военные провокации да, возможны", - заявил он.

В последнее время в странах Запада и в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.