Федеральный суд Ирака отклонил иск об отмене результатов парламентских выборов

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральный суд Ирака отклонил поданный лидером политической коалиции "Аль-Фатх" Хади аль-Амири иск об отмене результатов парламентских выборов, которые прошли в арабской республике 10 октября. Об этом сообщило в понедельник Национальное иракское информационное агентство (NINA).

Как уточняется, судебная инстанция посчитала несостоятельными требования истца, но вместе с тем призвала будущий парламент страны "внести поправки в действующий закон о выборах и заменить электронный подсчет голосов на ручной".

Теперь окончательные результаты выборов, уточняет NINA, должен утвердить Высший судебный совет Ирака, что, таким образом, позволит перейти к формированию нового правительства страны.

Некоторые политики уже заявили о своей приверженности решению суда. В частности, лидер движения "Аль-Хикма" (получило два места в новом парламенте), входящего в коалицию "Патриотические силы государства", Аммар аль-Хаким написал в Twitter, что уважает принятое постановление, несмотря на все имеющееся у него и у его сторонников замечания к процессу организации выборов. Вместе с тем аль-Хаким призвал к скорейшему формированию нового правительства, которое "будет готово нести всю полноту ответственности перед иракским народом".

Между тем, по информации телеканала Al Arabiya, в особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где расположен ряд государственных учреждений и иностранных дипмиссий, собираются десятки представителей потерпевших поражение на выборах партий и коалиций, чтобы выразить свое несогласие с решением суда.

Досрочные выборы в Ираке

Досрочные выборы в Совет представителей (парламент) Ирака состоялись 10 октября. После голосования в стране прошла волна протестов против фальсификации результатов волеизъявления. Основное участие в них принимали представители и активисты партий, которые по итогам голосования оказались за бортом, утратили или совсем потеряли места в парламенте.

30 ноября Верховная избирательная комиссия Ирака после рассмотрения множества апелляций и жалоб объявила окончательные результаты выборов. Согласно итогам, шиитский блок влиятельного имама Муктады ас-Садра получил 73 кресла в парламенте Ирака, что гарантирует ему лидерство в 329-местном законодательном органе и с учетом создания коалиции дает ему право на формирование правительства.

После него следует суннитский альянс "Такаддум" бывшего спикера парламента Мухаммеда аль-Халбуси с 37 местами. Коалиция "Государство закона" экс-премьера Нури аль-Малики получила 33 места. Проиранская коалиция "Аль-Фатх" во главе с аль-Амири получила 17 депутатских кресел, значительно сократив свое представительство в законодательном органе: по итогам выборов 2018 года она имела 48 мест в парламенте.

Традиционно доминирующая в Курдском автономном регионе Ирака Демократическая партия Курдистана Масуда Барзани получила 32 депутатских мандата. Независимые кандидаты неожиданно для многих в совокупности получили 35 мест. Остальные политические силы арабской республики, включая движение "Аль-Хикма", остались в меньшинстве.